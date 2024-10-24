बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बना चुके हैं ये सितारे

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 24, 2024

एक्ट्रेस हेमा मालिनी फरवरी 2004 में भाजपा सदस्य बनीं हैं.

कंगना रनौत भी इस साल मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं.

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं.

भोजपुरी के पॉपुलर एक्टर मनोज तिवारी दिल्ली से भाजपा सांसद हैं.

एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने भी समाजवादी पार्टी नेता फरहान आजमी से शादी की है.

परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं.

एक्ट्रेस जाया बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

तेलुगु एक्ट्रेस नवनीत कौर राणा के पति रवि राणा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं.

