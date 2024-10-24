बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बना चुके हैं ये सितारे
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 24, 2024
एक्ट्रेस हेमा मालिनी फरवरी 2004 में भाजपा सदस्य बनीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कंगना रनौत भी इस साल मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर की वाइफ किरण खेर भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भोजपुरी के पॉपुलर एक्टर मनोज तिवारी दिल्ली से भाजपा सांसद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस आयशा टाकिया ने भी समाजवादी पार्टी नेता फरहान आजमी से शादी की है.
Source:
Bollywoodlife.com
परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस जाया बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
तेलुगु एक्ट्रेस नवनीत कौर राणा के पति रवि राणा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा भी पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कार-बाइक ही नहीं करोड़ों के जेट के मालिक हैं ये बॉलीवुड स्टार्स
अगली वेब स्टोरी देखें.