कभी रिलीज ही नहीं हुईं अमिताभ बच्चन और रेखा की ये फिल्में
Mishra Rajivranjan
| Feb 28, 2025
अमिताभ बच्चन को लेकर प्लानिंग तो हुई, लेकिन ये फिल्में किसी कारण से या तो बन नहीं सकीं या फिर रिलीज नहीं हो पाईं.
इन फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ रेखा भी नजर आने वाली थीं.
‘शू बाइट’ नाम की ये इमोशनल ड्रामा मूवी आज तक रिलीज नहीं हुई.
फिल्म ‘अपना पराया’ कभी रिलीज नहीं हुई. इसमें अमिताभ बच्चन के साथ रेखा नजर आने वाली थीं.
फिल्म ‘एक था चंदर एक थी सुधा’ कभी बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच पाई. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और उनके साथ रेखा नजर आने वाली थीं.
‘संकट’ नाम की फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ अमिताभ बच्चन नजर आते. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई.
अमिताभ बच्चन की फिल्म ‘आलीशान’ भी अधूरी ही रह गई.
आमिर खान की फिल्म ‘सरफरोश’ से पहले इसी नाम की एक फिल्म अमिताभ बच्चन भी कर रहे थे. लेकिन इस फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई.
‘टाइगर’ नाम की एक फिल्म में फिरसे अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी नजर आने वाली थी. लेकिन ये फिल्म बन नहीं पाई.
