एक्शन और मार-काट से खचाखच भरी हैं ये फिल्में, देखें लिस्ट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 10, 2025
आप वीकेंड पर ऋतिक रौशन की फिल्म 'कृष' देख सकते हैं.
सलमान खान और शाहरुख़ खान की फिल्म 'करण-अर्जुन' भी एकदम परफेक्ट है.
ऋतिक रौशन और टाइगर की फिल्म 'वॉर' भी एक्शन से लबरेज है.
शाहरुख खान की फिल्म ''पठान' भी एकदम परफेक्ट है.
आमिर खान की फिल्म 'गजनी' भी बेहद शानदार है.
साउथ फिल्म 'बाहुबली' को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था.
रणबीर कपूर की 'एनिमल' में जबरदस्त एक्शन सीन हैं.
