गणेश चतुर्थी मनाते हैं ये मुस्लिम सेलेब्स

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान बप्पा के दर्शन हर साल करते हैं।

एक्टर सलमान खान कई बार बप्पा का दर्शन करते नजर आए हैं।

टीवी एक्ट्रेस हिना खान भी बप्पा की बहुत बड़ी भक्त हैं।

एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

सैफ अली खान अक्सर करीना कपूर के साथ गणेश चतुर्थी पर पूजा करते हुए नजर आए हैं।

टीवी एक्ट्रेस फराह खान भी भगवान गणेश की पूजा करती हैं।

एक्ट्रेस कटरीना कैफ भी बप्पा की पूजा करती हैं।

एक्ट्रेस सोहा अली खान ने गणेश चतुर्थी पर पति के साथ बाप्पा की स्थापना की थी।

टीवी के मशहूर होस्ट एक्टर साजिद खान का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

