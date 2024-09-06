गणेश चतुर्थी मनाते हैं ये मुस्लिम सेलेब्स
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 06, 2024
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान बप्पा के दर्शन हर साल करते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर सलमान खान कई बार बप्पा का दर्शन करते नजर आए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस हिना खान भी बप्पा की बहुत बड़ी भक्त हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सारा अली खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान अक्सर करीना कपूर के साथ गणेश चतुर्थी पर पूजा करते हुए नजर आए हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस फराह खान भी भगवान गणेश की पूजा करती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस कटरीना कैफ भी बप्पा की पूजा करती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस सोहा अली खान ने गणेश चतुर्थी पर पति के साथ बाप्पा की स्थापना की थी।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी के मशहूर होस्ट एक्टर साजिद खान का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
