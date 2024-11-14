कांस के रेड कारपेट पर कई बार जादू चला चुकी हैं ऐश्वर्या राय, तस्वीरें कर देंगी आपको मदहोश

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2024

साल 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय की बटरफ्लाई ड्रेस बहुत खूबसूरत थी.

2023 कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय का लुक लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था.

2022 के कांस में ऐश्वर्या का लुक जिस किसी ने भी देखा वो उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया था.

2019 कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ येलो ड्रेस में नजर आई थीं.

2018 में भी ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक से सबको दीवाना बना लिया था.

साल 2017 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक देखते ही बन रहा था.

2015 में ऐश्वर्या राय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने आउटफिट से सबका ध्यान खींचा था.

साल 2014 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बहुत ही सुंदर गोल्डन ड्रेस पहनी थी.

वहीं, साल 2002 के कांस में ऐश्वर्या राय की खूबसूरती ने सबको मदहोश कर दिया था.

