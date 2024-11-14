कांस के रेड कारपेट पर कई बार जादू चला चुकी हैं ऐश्वर्या राय, तस्वीरें कर देंगी आपको मदहोश
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 14, 2024
साल 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय की बटरफ्लाई ड्रेस बहुत खूबसूरत थी.
Source:
Bollywoodlife.com
2023 कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय का लुक लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
2022 के कांस में ऐश्वर्या का लुक जिस किसी ने भी देखा वो उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गया था.
Source:
Bollywoodlife.com
2019 कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय अपनी बेटी के साथ येलो ड्रेस में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
2018 में भी ऐश्वर्या राय ने कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने लुक से सबको दीवाना बना लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2017 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन का लुक देखते ही बन रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
2015 में ऐश्वर्या राय ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में अपने आउटफिट से सबका ध्यान खींचा था.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2014 के कांस फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय ने बहुत ही सुंदर गोल्डन ड्रेस पहनी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, साल 2002 के कांस में ऐश्वर्या राय की खूबसूरती ने सबको मदहोश कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रश्मिका मंदाना के ये स्टालिश ब्लाउज डिजाइन में लगेंगी बला की खूबसूरत, आप भी करें कॉपी
अगली वेब स्टोरी देखें.