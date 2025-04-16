साउथ के ये सुपरस्टार्स हैं वेजिटेरियन, मीट-मांस को नहीं लगाते हाथ

Apr 16, 2025

साउथ सुपरस्टार ‘रजनीकांत’ शुद्ध शाकाहारी हैं. वो मीट-मांस नहीं खाते हैं.

साउथ एक्ट्रेस ‘श्रिया सरन’ एकदम प्योर वेजिटेरिअन हैं. वो हमेशा घर का बना खाना खाती हैं.

‘तृषा कृष्णन’ भी शाकाहारी हैं और हेल्दी फ़ूड खाती हैं. ये मीट-मुर्गा को छूती भी नहीं हैं.

साउथ एक्टर ‘धनुष’ भी प्योर वेजिटेरियन हैं. इन्हें इडली-सांभर खाना बहुत पसंद है.

3 इडियट्स जैसी शानदार फिल्मों में काम करने वाले ‘आर माधवन’ भी शाकाहारी हैं.

साउथ से लेकर बॉलीवुड तक फेमस ‘सामंथा रुथ प्रभु’ भी शुद्ध शाकाहारी हैं.

खूबसूरती के लिए फेमस काजल अग्रवाल भी मीट-मुर्गा नहीं खाती हैं. ये घर का खाना पसंद करती हैं.

