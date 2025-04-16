साउथ के ये सुपरस्टार्स हैं वेजिटेरियन, मीट-मांस को नहीं लगाते हाथ
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
Apr 16, 2025
साउथ सुपरस्टार 'रजनीकांत' शुद्ध शाकाहारी हैं. वो मीट-मांस नहीं खाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ एक्ट्रेस 'श्रिया सरन' एकदम प्योर वेजिटेरिअन हैं. वो हमेशा घर का बना खाना खाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'तृषा कृष्णन' भी शाकाहारी हैं और हेल्दी फ़ूड खाती हैं. ये मीट-मुर्गा को छूती भी नहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ एक्टर 'धनुष' भी प्योर वेजिटेरियन हैं. इन्हें इडली-सांभर खाना बहुत पसंद है.
Source:
Bollywoodlife.com
3 इडियट्स जैसी शानदार फिल्मों में काम करने वाले 'आर माधवन' भी शाकाहारी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक फेमस 'सामंथा रुथ प्रभु' भी शुद्ध शाकाहारी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
खूबसूरती के लिए फेमस काजल अग्रवाल भी मीट-मुर्गा नहीं खाती हैं. ये घर का खाना पसंद करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
