हीरो नहीं विलेन बनकर इंडस्ट्री पर राज करते हैं ये स्टार्स, दमदार एक्टिंग से बनाई पहचान
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 20, 2025
विवेक ओबेरॉय ने कई फिल्मों में नेगेटिव रोल प्ले किया है. लोग इनके फैन हैं.
बॉबी देओल ने "एनिमल" फिल्म में बहुत शानदार किरदार निभाया था. एक्टर की खलनायकी देख लोग दंग रह गए.
संजय दत्त ने कई फिल्मों में हीरो का किरदार निभाया है लेकिन इनकी फिल्म "अग्निपथ" में कांचा चीना का किरदार लोगों का दिल जीत लिया.
रणवीर सिंह ने भी कई सुपरहिट फिल्मों में हीरो के लुक में नजर आएं हैं लेकिन "पद्मावत" में अलाउद्दीन खिलजी के किरदार ने इन्हें एक अलग पहचान दिलाई.
पठान फिल्म में जॉन अब्राहम ने नेगेटिव रोल निभाया था, जो लोगों को बहुत पसंद आया था.
आर माधवन ने शैतान फिल्म में बेहद शानदार किरदार निभाया है, लोगों ने इस किरदार की बहुत तारीफ की.
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने "किक" फिल्म में विलेन का किरदार निभाया था.
