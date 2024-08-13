रक्षाबंधन 2024: बहनों पर जान छिड़कते हैं ये स्टार्स

रक्षाबंधन 2024: बहनों पर जान छिड़कते हैं ये स्टार्स
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 13, 2024
सलमान खान अपनी दोनों बहनों को बहुत प्यार करते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
टाइगर श्रॉफ अपनी बहन कृष्णा श्रॉफ को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अभिषेक बच्चन और उनकी बहन श्वेता बच्चन की बॉन्डिंग बेहद खास है।
Source:
Bollywoodlife.com
अर्जुन कपूर अपनी बहन अंशुला कपूर पर जान छिड़कते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर अपनी बहन सना कपूर से बहुत क्लोज हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन अपनी छोटी बहन कृतिका तिवारी से बहुत प्यार करते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
सिद्धार्थ कपूर अपनी बहन श्रद्धा कपूर का बहुत ख्याल रखते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार अपनी बहन अलका भाटिया को काफी मानते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल भी अपनी बहनों से बहुत क्लोज हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नेटफ्लिक्स पर इन क्राइम मूवीज को देख शरीर में होगी सिहरन
अगली वेब स्टोरी देखें.