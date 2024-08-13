रक्षाबंधन 2024: बहनों पर जान छिड़कते हैं ये स्टार्स

Aug 13, 2024

सलमान खान अपनी दोनों बहनों को बहुत प्यार करते हैं।

टाइगर श्रॉफ अपनी बहन कृष्णा श्रॉफ को अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं।

अभिषेक बच्चन और उनकी बहन श्वेता बच्चन की बॉन्डिंग बेहद खास है।

अर्जुन कपूर अपनी बहन अंशुला कपूर पर जान छिड़कते हैं।

शाहिद कपूर अपनी बहन सना कपूर से बहुत क्लोज हैं।

कार्तिक आर्यन अपनी छोटी बहन कृतिका तिवारी से बहुत प्यार करते हैं।

सिद्धार्थ कपूर अपनी बहन श्रद्धा कपूर का बहुत ख्याल रखते हैं।

अक्षय कुमार अपनी बहन अलका भाटिया को काफी मानते हैं।

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल और बॉबी देओल भी अपनी बहनों से बहुत क्लोज हैं।

