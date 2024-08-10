अपनी ही फिल्म के सीक्वल से बाहर हुए बॉलीवुड के ये टॉप 9 सेलेब्स
| Aug 10, 2024
'भूल भुलैया' के पहले पार्ट में अक्षय कुमार दिखे थे, वहीं फिल्म के सीक्वल में कार्तिक आर्यन ने जगह ले ली थी।
फिल्म 'नो एंट्री' के पहले पार्ट में अनिल कपूर ने एक्टिंग की थी, लेकिन फिल्म के दूसरे पार्ट में उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई।
फिल्म 'नो एंट्री' में नजर आने वाले सलमान खान भी फिल्म के सीक्वल में नहीं दिखेंगे।
'नो एंट्री' के सीक्वल में फरदीन खान का भी नहीं दिखने वाले हैं।
'मुन्ना भाई एमबीबीएस' में सुनील दत्त ने एक्टिंग की थी लेकिन वह फिल्म के सीक्वल में नहीं दिखे थे।
'ड्रीम गर्ल' फिल्म के पहले पार्ट में नुसरत भरूचा ने लीड रोल निभाया था लेकिन ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे नजर आईं थी।
'धूम' फिल्म के हर एक सीक्वल में अलग-अलग विलेन को कास्ट किया गया था।
बता दें, फिल्म 'सन ऑफ सरदार' के सीक्वल में संजय दत्त काम करने वाले थे।
लेकिन शूटिंग के लिए यूके का वीजा न मिलने के कारण संजय दत्त इस फिल्म में नजर नहीं आएंगे।
