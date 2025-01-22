राजेश खन्ना के लिए आपस में लड़ गई ये दो एक्ट्रेस, एक आजतक मानने को तैयार नहीं कि…

राजेश खन्ना के लिए आपस में लड़ गई ये दो एक्ट्रेस, एक आजतक मानने को तैयार नहीं कि…
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 22, 2025
70 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना उस वक्त एकदम प्राइम पर थें.
Source:
Bollywoodlife.com
उस समय फिल्म में राजेश खन्ना यानी फिल्म सुपरहिट मानी जाती थी.
Source:
Bollywoodlife.com
राजेश खन्ना एक ऐसे चार्मिंग सुपरस्टार थें, जिनके साथ उस समय फिल्म इंडस्ट्री की हर एक हीरोइन काम करना चाहती थी.
Source:
Bollywoodlife.com
चाहे वो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन हर कोई राजेश पर मर जाना चाहता था.
Source:
Bollywoodlife.com
उन दिनों राजेश खन्ना ने आराधना, अमर प्रेम और कटी पतंग जैसी तीन बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी कटी पतंग फिल्म को लेकर दो एक्ट्रेस के बीच लड़ाई हो गई. फिल्म की स्टारकास्ट में, राजेश खन्ना, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा और बिंदू जी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल एक्ट्रेस शर्मीला टैगोर को पहले इस फिल्म का हिस्सा होना था. लेकिन वो उस समय प्रेग्नेंट थीं और सैफ अली खान का जन्म होने वाला था.
Source:
Bollywoodlife.com
यहीं कारण था कि शर्मीला टैगोर की जगह एक्ट्रेस आशा पारेख को ये फिल्म मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई. एक्ट्रेस आशा पारेख ये मानने को तैयार ही नहीं हुई कि वो इस फिल्म के लिए सेकंड चॉइस थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shah Rukh Khan की फिल्मों के अलावा इन चीजों से होती है तगड़ी कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.