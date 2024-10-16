तीन बड़ी फिल्मों के बाद साउथ के इस एक्टर ने रजनीकांत की 'वेट्टैयन' को मारी लात
साउथ में लगातार सुपरहिट फिल्में देने के लिए एक्टर नवीन बाबू घन्टा उर्फ नानी बहुत फेमस हैं.
नैचुरल स्टार नानी ने हाल ही में साउथ में लगातार एक के बाद एक तीन सुपरहिट फिल्में दी हैं.
एक्टर नानी की फिल्म 'दसारा' और 'हाय नन्ना' साउथ की ऑडियंस को खूब पसंद आ रही है.
फिल्म 'सारिपोधा सानिवारम' में भी नैचुरल स्टार नानी ने अपनी धांसू एक्टिंग से सभी को चौंका दिया है. फैंस को ये फिल्म खूब पसंद आ रही है.
साउथ के कई एक्टर अब अच्छी स्टोरी लाइन पर फोकस कर रहे हैं. जिसमें एक्टर नानी भी शामिल हैं.
एक्टर नानी भी अब अपनी फिल्मों में स्टोरी को काफी महत्व दे रहे हैं.
सुपस्टार रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' को नैचुरल स्टार नानी ने करने से मना कर दिया था.
एक रिपोर्ट के मुताबिक नानी ने ये फिल्म स्टोरी लाइन के चलते ठुकरा दिया था.
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'वेट्टैयन' ने शुरुआत में काफी अच्छी कमाई की थी. मगर हफ्ता खत्म होते ये फिल्म उतनी नहीं चलती दिख रही है.
दअसल फैंस को रजनीकांत के किरदार के अलावा इस फिल्म में कोई और किरदार बिल्कुल भी दमदार नहीं लग रहा है.
फिल्म में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का भी किरदार कुछ खास आसर डालता नही दिखा है.
