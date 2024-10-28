बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का है राजघराने से ताल्लुक, कम उम्र में बनी थी दुल्हन
Bollywood Staff
| Oct 28, 2024
बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपने हुस्न से लाखों फैंस को घायल किया है.
डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की भी ये फेवरेट हैं. उनकी फिल्म 'हीरामंडी' और 'पद्मावत' में भी इन्होंने काम किया था.
ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि अदिति राव हैदरी हैं .इनकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते हैं.
बेब्बोजान का आज जन्मदिन भी है.उन्होंने हाल ही में एक्टर सिद्धार्थ के साथ शादी की है.
बिब्बोजान उर्फ अदिति राव हैदरी हैदराबाद के शाही खानदान की परपोती हैं.
अदिति राव हैदरी के पिता हैदराबाद के वंशज पाशा से ताल्लुक रखते हैं.
दरअसल, अदिति राव हैदरी के परदादा अकबर हैदरी हैदराबाद स्टेट के प्राइम मिनिस्टर थे.
वहीं अदिति राव हैदरी की मां राजा जे रामेश्वर राव की सौतेली बेटी हैं.
अदिति राव हैदरी के चेहरे और स्वाभाव में उनके माता- पिता का रॉयल कनेक्शन साफ नजर आता है.
अदिति राव हैदरी की पहली शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी .उनकी शादी एक्टर सत्यदीप मिश्रा से 2009 में हुई थी.
मगर कुछ समय बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे. अब भी उनके बीच दोस्ती का रिश्ता कायम है.
