पाकिस्तान में आलिया भट्ट के नाम से फेमस हैं ये एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर बिखेरती हैं जलवे..
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 16, 2024
पाकिस्तान की ये एक्ट्रेस किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं है. इनकी खूबसूरती के चर्चे आए दिन सोशल मीडिया पर होते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस एक्ट्रेस के कई सीरियल पाकिस्तान में हिट रहे हैं. इनकी एक्टिंग पाकिस्तान के साथ-साथ इंडिया के लोगों को भी खूब पसंद आती है.
Source:
Bollywoodlife.com
पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर बहुत ही सुंदर दिखती हैं. उनके सामने बड़ी-बड़ी अदाकाराएं भी फेल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया आमिर को लोग पाकिस्तान की आलिया भट्ट के नाम से भी बुलाते हैं. लोगों को वो आलिया भट्ट की तरह सुंदर लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया आमिर को लोग उनके चेहरे के डिंपल की वजह से भी आलिया भट्ट से कम्पेयर करते हैं .
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया आमिर के आउटफिट्स की लोग तारीफ करते नहीं थकते हैं. वो हर ड्रेस मे अपनी सुंदरता से चार-चांद लगा देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस हानिया आमिर का हाल ही में आए पाकिस्तानी ड्रामा 'कभी मैं कभी तुम' बहुत फेमस हो रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस हानिया आमिर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन कई फोटोज अपलोड करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया आईजी पर 'गेट रेडी विद मी' के विडियोज भी बना कर अपलोड करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हानिया आमिर अपनी विडियोज में अक्सर पॉजीटिव बातें करती दिखती हैं. वो दोस्तों के साथ कि गई मस्ती की विडियोज भी पोस्ट करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सोने के हारों की दीवानी हैं ये हसीनाएं, धनतेरस पर इनसे ले गहनें खरीदने के आइडिया
अगली वेब स्टोरी देखें.