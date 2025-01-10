भारत की दूसरी रईस एक्ट्रेस बनी ये बच्ची, पहचाना क्या?

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 10, 2025

क्या ये चेहरा आप पहचान पा रहें हैं? ये भारत की दूसरी रईस ऐक्ट्रेस होने के साथ मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

न करीना, न कटरीना और ना ही ये प्रियंका है. तो आखिर ये बच्ची कौन है?

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि ये सुंदरी कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही सबसे अमीर हीरोइन की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नंबर वन पर जूही चावला हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें की हुरून इंडिया ने हाल ही में भारत की सबसे अमीर हीरोइंस की लिस्ट जारी की जिसमें सबसे पहले नंबर पर हैं जूही चावला.

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम दूसरे नंबर पर है.

Source: Bollywoodlife.com

तीसरे नंबर पर बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं ऐश्वर्या राय ने अपने काम और अंदाज से बॉलीवुड की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी निजी जिंदगी में मची हलचल के चलते सुर्खियों में थीं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Rajinikanth के साथ बॉलीवुड के इस स्टार ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में किया था काम, बोले 'अगर आज उनके..'

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.