भारत की दूसरी रईस एक्ट्रेस बनी ये बच्ची, पहचाना क्या?
क्या ये चेहरा आप पहचान पा रहें हैं? ये भारत की दूसरी रईस ऐक्ट्रेस होने के साथ मिस यूनिवर्स भी रह चुकी है.
न करीना, न कटरीना और ना ही ये प्रियंका है. तो आखिर ये बच्ची कौन है?
बता दें कि ये सुंदरी कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन हैं.
हाल ही सबसे अमीर हीरोइन की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें नंबर वन पर जूही चावला हैं.
बता दें की हुरून इंडिया ने हाल ही में भारत की सबसे अमीर हीरोइंस की लिस्ट जारी की जिसमें सबसे पहले नंबर पर हैं जूही चावला.
इस लिस्ट में ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम दूसरे नंबर पर है.
तीसरे नंबर पर बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा हैं.
वहीं ऐश्वर्या राय ने अपने काम और अंदाज से बॉलीवुड की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल किया है.
हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी निजी जिंदगी में मची हलचल के चलते सुर्खियों में थीं.
