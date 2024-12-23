Shah Rukh Khan की ये फिल्म देखकर Bollywood की दीवानी बनी थीं Hania Aamir
Shivani Duksh
| Dec 23, 2024
हानिया आमिर ने बताया है कि वो कौन सी फिल्म देखकर बॉलीवुड की दीवानी बन गई थीं.
Mashable Middle East के एक एपिसोड में हानिया आमिर ने बताया कि वो शाहरुख खान की बड़ी फैन हैं.
बचपन में हानिया आमिर ने शाहरुख खान की ही फिल्म पहली बार देखी थी.
हानिया आमिर की मां ने उनको सीडी प्लेयर पर फिल्म बादशाह दिखाई थी.
फिल्म बादशाह देखने के बाद हानिया आमिर बॉलीवुड की फैन बन गईं.
हानिया आमिर ने दावा किया कि वो फिल्म बादशाह को करीब 25 बार देख चुकी हैं.
हानिया आमिर ने शाहरुख खान की इस फिल्म को किलर बताया.
हानिया आमिर ने दावा किया है कि वो अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया के छोटा पंडित के किरदार को भी खूब पसंद करती हैं.
