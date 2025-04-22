'टाइगर श्रॉफ को मारने की दी गई सुपारी', पुलिस को फोन कर एक शख्स ने...

दरअसल, टाइगर श्रॉफ को लेकर मनीष कुमार सुजिंदर सिंह ने झूठी खबर फैलाई कि एक्टर को मारने के लिए 2 लाख रुपये दिए गए थे. पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है. Source: Bollywoodlife.com