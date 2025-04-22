'टाइगर श्रॉफ को मारने की दी गई सुपारी', पुलिस को फोन कर एक शख्स ने...
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 22, 2025
बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने इंडस्ट्री में काफी अच्छी पहचान बनाई है. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है.
टाइगर श्राफ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. हालांकि, ये खबर उनकी प्रोफेशनल लाइफ से नहीं जुड़ी है.
दरअसल, टाइगर श्रॉफ को लेकर मनीष कुमार सुजिंदर सिंह ने झूठी खबर फैलाई कि एक्टर को मारने के लिए 2 लाख रुपये दिए गए थे. पुलिस ने इस शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है.
इस शख्स ने मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर बताया कि एक सिक्योरिटी कंपनी के लोग टाइगर श्रॉफ की हत्या करने वाले हैं.
इस शख्स ने आगे बताया कि उसने टाइगर श्रॉफ की हत्या के लिए उन्हें हथियार और 2 लाख की सुपारी भी दी थी.
इसके बाद पुलिस हरकत में आई. हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि मनीष कुमार सुजिंदर सिंह ने झूठी खबर दी थी.
पुलिस ने इस मामले में मनीष कुमार सुजिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. पुलिस आगे की जांच कर रही है.
