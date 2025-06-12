टाइगर श्रॉफ ने पार की हदें, अंडरवियर में खेला क्रिकेट, लोगों ने कहा, 'कपड़ों का अकाल पड़ गया है क्या?'

Masummba Chaurasia | Jun 12, 2025

बॉलीवुड एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी कुछ तस्वीरों वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनका क्रिकेट खेलते हुए अजीबोगरीब लुक वायरव हो रहा है

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में टाइगर श्रॉफ सिर्फ अंडरवियर और जूते पहने हुए क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं. उनके साथ कोरियोग्राफर गणेश आचार्य भी इस मस्ती में शामिल हैं.

टाइगर का बिना शर्ट और पैंट के क्रिकेट खेलना ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आया. एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा, "कपड़ों का अकाल पड़ गया है क्या?"

हालांकि कई लोगों ने टाइगर की फिटनेस को लेकर तारीफ भी की. एक यूजर ने लिखा, ''इनकी बॉडी हमारे क्रिकेट टीम के ओपनर से भी बेहतर है.''

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, ''अगर ये चड्डी क्रिकेट लीग है, तो बाकी लोग कपड़ों में क्यों हैं?'' वहीं एक और ने लिखा, ''भाई ऐसा फिजिक बनाओ कि कपड़ों पर खर्च न करना पड़े!''

लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि टाइगर ने ऐसा अजीब लुक क्यों अपनाया. कई यूजर्स ने पूछा, ''अगर फोटोशूट था, तो ठीक है, लेकिन पब्लिक में ऐसे रहना अजीब है.''

पिछले कुछ समय से टाइगर श्रॉफ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाईं, लेकिन उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच नई चर्चा का विषय बन गईं हैं.

