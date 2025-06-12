टाइगर श्रॉफ ने पार की हदें, अंडरवियर में खेला क्रिकेट, लोगों ने कहा, 'कपड़ों का अकाल पड़ गया है क्या?'

एक यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, ''अगर ये चड्डी क्रिकेट लीग है, तो बाकी लोग कपड़ों में क्यों हैं?'' वहीं एक और ने लिखा, ''भाई ऐसा फिजिक बनाओ कि कपड़ों पर खर्च न करना पड़े!'' Source: Bollywoodlife.com