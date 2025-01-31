जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थी रेखा, एक्ट्रेस की इन 10 तस्वीरों को देख आप भी हो जाएंगे दीवाने
Shreya Pandey
| Jan 31, 2025
बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस 'रेखा' अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं.
रेखा आज जितनी हसीन और खूबसूरत लगती हैं. अपनी जवानी के दिनों में रेखा को देखने के लिए लोग तरसते थे.
इस फोटो में रेखा ने ब्लैक ड्रेस पहना है साथ ही में गुलाब का एक गुलदस्ता भी लिया है.
रेखा ने इस फोटो में हरे रंग की मैक्सी ड्रेस पहना है, जिसमें वो हुस्न के जलवे बिखेर रहीं हैं.
एक्ट्रेस की इस फोटो को देख फैंस उनके दीवाने हो गए थे.
माथे पर लाल बिंदी और होठों और लाली लगा कर एक्ट्रेस बेहद प्यारी लग रहीं हैं.
रेखा ने इस तस्वीर में प्लाजो पैंट्स और व्हाइट शर्ट पहना है, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही है.
