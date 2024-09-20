बॉलीवुड के इन 10 गानों पर के खर्चे पर बन जाएगा आलीशान घर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 20, 2024
शाहरुख खान स्टारर फिल्म जवान का 'जिंदा बंदा' सॅान्ग है।
Source:
Bollywoodlife.com
ऐश्वर्या राय और रजनीकांत स्टारर फिल्म रोबोट के 'किलिमंजारो' पर मेकर्स ने जमकर खर्च किया था ।
Source:
Bollywoodlife.com
धूम 3 में आमिर खान-कटरीना कैफ के डांस सॉन्ग 'मलंग' पर भी लाखों का खर्चा हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट और माधुरी दीक्षित का सॅान्ग 'घर मोरे परदेसिया' भी एक्सपेंसिव गानों में से एक है।
Source:
Bollywoodlife.com
साइंस फिक्शन मूवी रा.वन में शाहरुख खान-करीना कपूर के 'छम्मक छल्लो' पर भी खूब खर्च हुआ था ।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म बॉस में 'पार्टी आल नाइट' गाने में अक्षय कुमार की धमाकेदार एंट्री के लिए मेकर्स को जेब ढीली करनी पड़ी थी।
Source:
Bollywoodlife.com
माधुरी-ऐश्वर्या के डांस सॅान्ग 'डोला रे डोला' पर संजय लीला भंसाली ने जमकर पैसे लुटाए थे ।
Source:
Bollywoodlife.com
ऋतिक रोशन- ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म जोधा-अकबर के गाने 'अजीम ओ शान शहंशाह' में लाखों खर्च हुए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा के डांस सॅान्ग 'राम चाहे लीला' में मेकर्स को 6 करोड़ खर्च करने पड़े थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म गोलमाल का गाना 'था कर के' में रोहित शेट्टी ने 3 करोड़ खर्च किए थे।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: हॉरर नहीं ये फिल्में फिर भी देखकर कांप जाएगी रूह
अगली वेब स्टोरी देखें.