इन वेब सीरीज-मूवीज में गैंगस्टर्स की क्रूरता देख सहम गए थे लोग

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 01, 2024

वेब सीरीज 'मुर्शिद' जी5 पर लोगों को एंटरटेन कर रही है।

प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'बंबई मेरी जान' ने लोगों को हिला दिया।

जियो सिनेमा पर फिल्म 'शूटआउट एट लोखंडवाला' है।

जी 5 पर वेब सीरीज 'रंगबाज' में काफी क्राइम दिखाया गया है।

एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज 'रक्तांचल' ने लोगों का ध्यान खींचा।

फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' प्राइम वीडियो पर खूब देखी गई।

नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'खाकीः द बिहार चैप्टर' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

वेब सीरीज 'गन्स एंड गुलाब्स' नेटफ्लिक्स पर देखी जा सकती है।

फिल्म 'वन्स अपॉन ए टाइम इन मुंबई' प्राइम वीडियो पर है।

वेब सीरीज 'भौकाल' को एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

