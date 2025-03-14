होली पार्टी में जान डाल देते हैं ये फिल्मी गाने
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का गाना 'लेट्स प्ले होली' के बिना होली पार्टी अधूरी लगती है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बागबान' का गाना 'होली खेले रघुवीरा' होली पार्टी में जरूर बजाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
'बलम पिचकारी' के बिना होली अधूरी है.
Source:
Bollywoodlife.com
'मोहब्बतें' फिल्म का गाना 'सोनी सोनी अखियों वाली' भी होली पार्टी की जान है.
Source:
Bollywoodlife.com
रंग बरसे भीगे चुनरवाली, इस गाने के बिना भी होली की पार्टी अधूरी मानी जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
जोगी जी धीरे धीरे, यह गाना भी होली पर काफी सुना जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
आज ना छोड़ेंगे, इस गाने को पार्टी में आज भी खूब बजाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
'शोले' का गाना 'होली के दिन' को भी पार्टी में खूब बजाया जाता है.
Source:
Bollywoodlife.com
होलिया में उड़े रे गुलाल, इस गाने के बिना भी होली पार्टी अधूरी है.
Source:
Bollywoodlife.com
'सिकंदर' का नया गाना 'बम बम भोले' भी आप होली पार्टी में बजा सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: होली के गानों की सुपरस्टार! हर सॉन्ग में इस टॉप एक्ट्रेस का दिखा अलग अंदाज
अगली वेब स्टोरी देखें.