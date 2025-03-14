होली पार्टी में जान डाल देते हैं ये फिल्मी गाने

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 14, 2025

अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का गाना 'लेट्स प्ले होली' के बिना होली पार्टी अधूरी लगती है.

'बागबान' का गाना 'होली खेले रघुवीरा' होली पार्टी में जरूर बजाया जाता है.

'बलम पिचकारी' के बिना होली अधूरी है.

'मोहब्बतें' फिल्म का गाना 'सोनी सोनी अखियों वाली' भी होली पार्टी की जान है.

रंग बरसे भीगे चुनरवाली, इस गाने के बिना भी होली की पार्टी अधूरी मानी जाती है.

जोगी जी धीरे धीरे, यह गाना भी होली पर काफी सुना जाता है.

आज ना छोड़ेंगे, इस गाने को पार्टी में आज भी खूब बजाया जाता है.

'शोले' का गाना 'होली के दिन' को भी पार्टी में खूब बजाया जाता है.

होलिया में उड़े रे गुलाल, इस गाने के बिना भी होली पार्टी अधूरी है.

'सिकंदर' का नया गाना 'बम बम भोले' भी आप होली पार्टी में बजा सकते हैं.

