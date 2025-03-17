IMDB की रेटिंग में आमिर खान की इन 10 फिल्मों ने गाड़ा झंडा, नहीं देखा तो होगा पछतावा

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 17, 2025

3 इडियट्स को आईएमडीबी की तरफ से 8.3 रेटिंग मिली है.

इस लिस्ट में तारे जमीन पर रेटिंग्स के साथ पहले ही नंबर पर मौजूद है.

आमिर खान की सबसे पॉपुलर फिल्म दंगल को भी 8.3 रेटिंग मिली है.

पीके फिल्म शानदार रही है. फिल्म का कलेक्शन धांसू और रेटिंग 8.1 रही है.

इस लिस्ट में लगान का नाम भी है. इस फिल्म की रेटिंग 8.1 रही है.

फिल्म रंग दे बसंती भी लोगों की फेवरेट है. इस फिल्म की रेटिंग 8.1 रही है.

आईएमडीबी पर आमिर खान की सरफरोश को 8.1 रेटिंग दी है.

इसके बाद लिस्ट में जो जीता वही सिकंदर है. इस फिल्म को 8.1 रेटिंग मिली है.

दिल चाहता है 8.0 रेटिंग के साथ इस लिस्ट में बनी हुई है.

अंदाज अपना अपना कल्ट फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को 8.0 रेटिंग मिली.

