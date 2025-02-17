Mirror of the Witch to A Girl at My Door: कोरियन एक्ट्रेस Kim Sae-ron की टॉप 10 फिल्में और वेब सीरीज
Shreya Pandey
| Feb 17, 2025
एक्ट्रेस किम से-रॉन ने कई फिल्में और सीरीज में काम किया था. हम उनके टॉप 10 फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहें हैं.
‘ब्लडहाउंड्स’ साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
‘द मैन फ्रॉम नोव्हेयर’ यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. यह साल 2010 में रिलीज हुई थी.
‘हाय! स्कूल-लव ऑन’ एक रोमांटिक ड्रामा है. यह साल 2014 में टेलीकास्ट हुआ था.
‘द ग्रेट शमन गो डूशिम’ साल 2021 में रिलीज हुआ था. यह एक रोमांटिक सीरीज है. इसमें एक्ट्रेस ने शानदार एक्टिंग की है.
‘लव प्लेलिस्ट’ में एक्ट्रेस किम से-रॉन ने शानदार एक्टिंग की है. यह कॉलेज स्टूडेंट्स के दोस्ती, प्यार और ब्रेकअप को दिखाती है.
‘मिरर ऑफ द विच’ में किम से रॉन ने राजकुमारी येओन ही की भूमिका निभाई है. इस ड्रामा को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
‘द क्वीन्स क्लासरूम’ में किम से रॉन एक स्टूडेंट का किरदार निभाती हैं. इस यह साल 2013 में आया था.
‘लीवरेज’ साल 2019 में रिलीज हुआ था. एक पूर्व राष्ट्रीय तलवारबाजी एथलीट के जीवन पर आधारित है.
‘ए गर्ल एट माई डोर’ साल 2014 में रिलीज हुआ था. सीरीज में जबरदस्त कहानी दिखाई गई है.
‘द विलेजर्स’ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. यह साल 2018 में रिलीज हुआ था.
