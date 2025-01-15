सब मोह माया है? इन 5 एक्ट्रेसेस ने छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री और ले लिया है अब सन्यास

सब मोह माया है? इन 5 एक्ट्रेसेस ने छोड़ दी फिल्म इंडस्ट्री और ले लिया है अब सन्यास
| Jan 15, 2025
चकाचौंध से भरी बॉलीवुड की दुनिया बहुत ही शानदार हैं.
यहां पहुंचने की चाह लगभग सभी के मन में होती हैं.
लेकिन कुछ एक्टर/ एक्ट्रेस ऐसे भी हैं जिन्हें ये दुनिया रास न आई.
आज हम कुछ ऐसे ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिन्होंने अब फिल्मी दुनिया को छोड़कर अब सन्यास अपना लिया है.
इस लिस्ट में नाम है बॉलीवुड की हसीना बरखा मदान का. बरखा अब पूरी तरह से एक भिक्षु की तरह जीवन बिताती हैं.
एक्ट्रेस अनघा भोसले ने भी सन्यास अपना लिया है, जिन्होंने ने फेमस टीवी शो अनुपमा में काम किया था.
एक्ट्रेस नीता मेहता ने भी सारे सुख-साधन त्याग करके सन्यास ले लिया है.
मॉडलिंग की दुनिया में मशहूर एक्ट्रेस इशिता तनेजा ने भी बहुत कम उम्र में ही सन्यास अपना लिया है.
90s के दिनों सबके दिल में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने भी सन्यास ले रखा है.
