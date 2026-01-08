आपने देखी हैं ये 5 कल्ट कॉमेडी फिल्में? तीसरी वाली तो हंसने की मशीन है!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 08, 2026
बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी हैं जिनका जादू कभी भी कम नहीं होता.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपके लिए ऐसी ही 5 मास्टरपीस फिल्में चुनकर लाएं है, जिन्हें देखने के बाद आप अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
राजू, श्याम और बाबूराव की फिल्म 'हेरा फेरी' ने कॉमेडी को भारत में अमर कर दिया है, इसके डायलॉग्स पर आज भी मीम्स बनते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त और अरशद वारसि की फिल्म 'मुन्ना भाई एमबीबीएस' में गुंडार्दी के बीच कॉमेडी का ऐसा तड़का लगाया है कि, आज भी ये फिल्म लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी फ्रेंचाइजी की फिल्म 'हाउसफुल 5' में सितारों की एक लंबी फौज हंसी का तड़का लगाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
बिना किसी लीड एक्ट्रेस के बनी फिल्म 'धमाल' एक नॉन-स्टॉप लाफ्टर राइड है.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की 'खट्टा मीठा' में सरकारी भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करते हुए ऐसी कॉमेडी पेश की है, जो आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नुसरत जहां को साड़ी में देखकर धड़क जाएगा फैंस का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.