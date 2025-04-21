इंडस्ट्री की इन 5 हसीनाओं ने दिए हैं सबसे ज्यादा बोल्ड सीन्स
Mishra Rajivranjan
| Apr 21, 2025
हॉटनेस और बोल्डनेस की बात होगी तो सनी लियोनी का नाम तो जरूर आएगा.
सनी ज्यादातर फिल्मों में बोल्ड सीन्स करते ही नजर आती हैं.
मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की सबसे बोल्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
मल्लिका ने अपनी हर फिल्म में बोल्ड और हॉट सीन्स दिए हैं.
ईशा गुप्ता बॉलीवुड की सबसे हॉट एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
फिल्मों और वेब सीरीज में ईशा ने जमकर बोल्ड सीन्स दिए हैं.
अपनी बोल्डनेस से इंडस्ट्री में छाई एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने भी खूब इंटीमेट सीन्स दिए हैं.
शर्लिन अक्सर बी ग्रेड की ही फिल्मों में नजर आती हैं.
एक्ट्रेस फ्लोरा सैनी भी किसी से कम नहीं हैं. फ्लोरा की भी पहचान एक बोल्ड एक्ट्रेस के तौर पर है.
फ्लोरा अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से सुर्खियों में छाई रहती हैं.
