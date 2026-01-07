वीकेंड को बनाना है रोमांटिक तो पार्टनर संग देख डालें ये 5 हॉलीवुड फिल्में, दिल जीत लेगी स्टोरी
Sadhna Mishra
| Jan 07, 2026
क्या आप इस वीकेंड अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक और यादगार पल बिताना चाहते हैं?
अगर हां...तो हम आपके लिए हॉलीवुड की 5 ऐसी लव स्टोरी फिल्में लेकर आएंगे हैं, जो आपके बीच भी रोमांस के तराने छेड़ देगी.
तो चलिए जानते हैं वो कौन सी 5 फिल्में हैं, जिन्हें आपकी वॉचलिस्ट में टॉप पर होना चाहिए.
'माय फॉल्ट' ये एक युंग अडल्ट पर आधारित रोमांस ड्रामा है, जो फॉर्बिडेन लव, परिवार के संघर्ष और एक्शन मूवी है.
'अनोरा' की कहानी प्यार, धोखे, और एक महिला के आत्म-सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई को एक डार्क कॉमेडी के रूप में दिखाती है.
'द बैड बॉय एंड मी' की कहानी एक बुरे लड़के और एक अच्छी लड़की के बीच के रोमांस, अपने सपनों का पीछा करने और अपनी फीलींग्स को समझने के बारे में दिखाती है.
'एनीवन बट यू' की कहानी एक कपल के प्यार और उनके रिश्ते में आई खटास के बाद फिर से दोनों के बीच प्यार पनपने की कहानी को दिखाता है.
'टाइटैनिक' फिल्म की कहानी 1912 के ऐतिहासिक जहाज टाइटैनिक के डूबने पर आधारित है, जिसमें एक काल्पनिक प्रेम कहानी को दिखाया गया है.
