'फुले' से पहले भी सिनेमा ने दिखाई थी जातिवाद की हकीकत, ये 5 फिल्में हैं मिसाल
Sadhna Mishra
| Apr 20, 2025
जातिगत भेदभाव भारतीय समाज की एक ऐसी सच्चाई है, जो समय के साथ फीकी तो पड़ी, लेकिन आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई.
इस गंभीर मुद्दे को कई फिल्ममेकर्स ने परदे पर उतारने की कोशिश की है. जिसमें से एक जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म 'फुले' है.
हालांकि, इससे पहले भी कई फिल्मों ने समाज में फैले जाति के आधार पर भेदभाव की परतें खोली हैं. आइए उन फिल्मों के बारे में जानते हैं.
सूर्या स्टारर 'जय भीम' में तमिलनाडु की एक दबे-कुचले वर्ग की कहानी को दिल छू लेने वाले ढंग से दिखाया गया था.
'आर्टिकल 15' ने कानून के उस हिस्से को सामने रखा जो हर किसी को बराबरी का हक देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता.
'मसान' में एक छोटे जाति के लड़के और ऊंची जाति की लड़की की प्रेम कहानी के जरिए समाज की सोच पर सवाल उठाया गया.
साल 2021 में रिलीज हुई धनुष की फिल्म कर्णन में दक्षिण भारत में चल रही जाति प्रथा को दिखाया था.
फुले से पहले इन फिल्मों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आज भी सब बराबर हैं?
