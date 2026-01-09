इश्क, जुदाई और... वो 5 फिल्में जिनकी अधूरी प्रेम कहानियां जो चीर देंगी आपका दिल
अक्सर हम फिल्मों में हैप्पी एंडिंग की तलाश करते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं दो हमें खुशियों से ज्यादा अपने दर्द से बांद लेती हैं.
आज हम आपको 5 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने दर्शकों की रूह को भी झकझोरकर रख दिया.
साउथ की फिल्म 'कुशी' में एक ऐसे कपल क कहानी को दिखाया गया है, जो प्यार में पड़कर शादी करते हैं, लेकिन बाद में चीजें बिल्कुल बदल जाती है.
'तबाह' एक पंजाबी फिल्म है, जिसमें प्यार, हार्टब्रेक और उसके बाद होने वाले आत्म-विनाश की दुखद प्रेम कहानी को दिखाया गया है.
'उप्पेना' में एक अमीर लड़की और गरीब लड़के के बीच पनपती प्रेम कहानी को दिखाती है, जिसे समाज और परिवार स्वीकार नहीं करते.
नागा चैतन्य और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'थंडेल' की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें उनके सर्वाइल और संघर्षों को दिखाती है.
'कल्ब' एक मलयालम रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो प्यार की गहराई और लाइफ की वैल्यू को दिखाती है.
