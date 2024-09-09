बप्पा के विसर्जन के लिए बेस्ट हैं ये 7 गाने
Ankita Kumari
| Sep 09, 2024
गणपति पूजा के बाद लोग अब बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं।
गणपति विसर्जन के समय आप बप्पा के इन 7 गानों को बजा सकते हैं।
फिल्म 'अग्निपथ' का गाना 'गणपति अपने गांव चले' को आप बप्पा के विसर्जन पर बजा सकते हैं।
2006 में रिलीज हुई फिल्म 'डॉन' का 'मोरया रे' गाना गणपति विसर्जन के लिए परफेक्ट है।
फिल्म 'अंतिम: द फाइनल ट्रुथ' का 'विघ्नहर्ता' एक गणपति विसर्जन सॉन्ग है।
इस लिस्ट में 'ओम गणपतये नमः देवा' गाना भी शुमार है।
'बाजीराव मस्तानी' फिल्म का गाना 'गजानन' गणपति विसर्जन के लिए बेस्ट है।
'शेंदुर लाल चढ़ायो' 1999 में आई फिल्म 'वास्तव: द रियलिटी' का गाना है।
इस लिस्ट में 'मोरिया रे बप्पा मोरिया रे' गाना का नाम भी शामिल है।
