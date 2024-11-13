ड्रग्स मामले में फंस चुके हैं ये सितारे, प्रतीक बब्बर को भी लगी थी बुरी लत
Ankita Kumari
| Nov 13, 2024
प्रतीक बब्बर ने खुद बताया था की वो ड्रग्स लेते हैं.
संजय दत्त भी ड्रग्स लेते थे और उनकी बायोग्राफी 'संजू' भी बन चुकी है.
हनी सिंह ने भी कम उम्र से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था.
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.
रिया चक्रवर्ती का नाम भी ड्रग्स केस में जुड़ा था.
ममता कुलकर्णी ड्रग्स के चक्कर में पड़ गई थीं.
बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान भी ड्रग्स लेते थे.
श्रद्धा कपूर का नाम भी ड्रग्स केस में जुड़ा था.
दीपिका पादुकोण का नाम इस लिस्ट में शुमार है.
