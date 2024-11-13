ड्रग्स मामले में फंस चुके हैं ये सितारे, प्रतीक बब्बर को भी लगी थी बुरी लत

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 13, 2024

प्रतीक बब्बर ने खुद बताया था की वो ड्रग्स लेते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

संजय दत्त भी ड्रग्स लेते थे और उनकी बायोग्राफी 'संजू' भी बन चुकी है.

Source: Bollywoodlife.com

हनी सिंह ने भी कम उम्र से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

Source: Bollywoodlife.com

रिया चक्रवर्ती का नाम भी ड्रग्स केस में जुड़ा था.

Source: Bollywoodlife.com

ममता कुलकर्णी ड्रग्स के चक्कर में पड़ गई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुड एक्टर फरदीन खान भी ड्रग्स लेते थे.

Source: Bollywoodlife.com

श्रद्धा कपूर का नाम भी ड्रग्स केस में जुड़ा था.

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण का नाम इस लिस्ट में शुमार है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: विक्रांत मैसी की 'द साबरमती' से पहले ओटीटी पर देख डालें रियल लाइफ पर बेस्ड ये 9 फिल्में

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.