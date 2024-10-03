शादियों में डांस करने के करोड़ों रुपये लेते हैं ये 9 सेलेब्स
Ankita Kumari
| Oct 03, 2024
शाहरुख खान शादी में शिरकत करने के लिए 3 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं.
रणवीर सिंह प्राइवेट पार्टी में परफॉर्म करने के 10 करोड़ रुपये वसूलते हैं.
ऋतिक रोशन शादियों में डांस करने के ढाई करोड़ रुपये लेते हैं.
कटरीना कैफ पार्टीज में डांस परफॉर्मेंस के लिए 3.5 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
अक्षय कुमार शादी में शिरकत करने के 2.5 करोड़ रुपये लेते हैं.
प्रियंका चोपड़ा शादियों में डांस करने के 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा वसूलती हैं.
सलमान खान प्राइवेट पार्टी में शिरकत करने के लिए मोटी रकम लेते हैं.
दीपिका पादुकोण पार्टी में परफॉर्म करने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
रणबीर कपूर भी शादियों में डांस करने के अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं.
