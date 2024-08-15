देशभक्ति वाली फिल्मों के दिल चीर देने वाले डायलॉग्स
| Aug 15, 2024
'तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम चीर देंगे' फिल्म 'मां तुझे सलाम' का डायलॉग है।
'देश पर मरने वाला कभी नहीं मरता' फिल्म 'पूरब और पश्चिम' का डायलॉग है।
'हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा' फिल्म 'गदर' का डायलॉग है।
'वतन के आगे कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं' फिल्म 'राजी' का डायलॉग है।
'तुम नमक का हक अदा करो, मैं मिट्टी का हक अदा करता हूं' फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' का डायलॉग है।
'फर्ज और फर्जी में बस एक मात्रा का अंतर होता है' फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' का डायलॉग है।
'कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परेफेक्ट बनाना पड़ता है' फिल्म 'रंग दे बसंती' का डायलॉग है।
'रिलीजन वाला जो कॉलम होता है, उसमें हम बोल्ड और कैपिटल में इंडियन लिखते हैं' फिल्म 'बेबी' का डायलॉग है।
'हिंदुस्तानी जैसा भी हो, उसे दो चीजें बिल्कुल पंसद नहीं। पहला क्रिकेट में हार और दूसरे अपने देश पर वार' फिल्म 'कांटे' का डायलॉग है।
