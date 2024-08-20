ये है 2024 के टॉप 9 हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट

Aug 20, 2024

शाहरुख खान साल 2024 के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं।

दूसरे नंबर पर तमिल सुपरस्टार रजनीकांत का नाम आता है।

हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में तीसरे नंबर पर थलपति विजय है।

इस लिस्ट के चौथे नंबर पर प्रभास राजू हैं।

आमिर खान का नाम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है।

सलमान खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई फिल्में दी हैं।

हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में 7वें नंबर पर कमल हसन हैं।

8वें स्थान पर अल्लू अर्जुन का नाम आता है।

सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार 9वें स्थान पर हैं।

