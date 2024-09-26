ये है 2024 के टॉप 9 हाईएस्ट पेड तेलुगु एक्टर्स की लिस्ट

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 26, 2024

प्रभास साल 2024 के हाईएस्ट पेड तेलुगु एक्टर हैं।

Source: Bollywoodlife.com

दूसरे नंबर पर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम आता है।

Source: Bollywoodlife.com

हाईएस्ट पेड तेलुगु एक्टर के लिस्ट में तीसरे नंबर पर जूनियर एनटीआर है।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट के चौथे नंबर पर राम चरण हैं।

Source: Bollywoodlife.com

महेश बाबू का नाम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है।

Source: Bollywoodlife.com

लिस्ट में छठी पोजिशन पर पवन कल्याण का नाम है।

Source: Bollywoodlife.com

हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में 7वें नंबर पर चिरंजीवी हैं।

Source: Bollywoodlife.com

8वें स्थान पर विजय देवरकोंडा का नाम आता है।

Source: Bollywoodlife.com

सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में नंदमुरी बालकृष्ण 9वें स्थान पर हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: TRP Week 38: 'अनुपमा' ने बरकरार रखी अपनी बादशाहत, जानें बाकी शोज का हाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.