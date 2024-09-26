ये है 2024 के टॉप 9 हाईएस्ट पेड तेलुगु एक्टर्स की लिस्ट
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 26, 2024
प्रभास साल 2024 के हाईएस्ट पेड तेलुगु एक्टर हैं।
दूसरे नंबर पर सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का नाम आता है।
हाईएस्ट पेड तेलुगु एक्टर के लिस्ट में तीसरे नंबर पर जूनियर एनटीआर है।
इस लिस्ट के चौथे नंबर पर राम चरण हैं।
महेश बाबू का नाम इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है।
लिस्ट में छठी पोजिशन पर पवन कल्याण का नाम है।
हाईएस्ट पेड एक्टर के लिस्ट में 7वें नंबर पर चिरंजीवी हैं।
8वें स्थान पर विजय देवरकोंडा का नाम आता है।
सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स की लिस्ट में नंदमुरी बालकृष्ण 9वें स्थान पर हैं।
