डॉक्टरी छोड़ एक्टिंग करने लगे ये सेलेब्स
Ankita Kumari
| Sep 03, 2024
साउथ की मशहूर स्टार सांई पल्लवी ने मेडिकल की पढ़ाई की है।
मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है।
वेटरन एक्टर श्रीराम लागू भी फिल्मों मे आने से पहले डॉक्टर थे।
अदिति गोवित्रिकर फिल्मों में एंट्री लेने से पहले मेडिकल की डिग्री हासिल कर चुकी हैं।
साउथ एक्टर अजमल आमिर ने एमबीबीएस की पढाई की है।
एक्टर मोहन आगाशे ने भी एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है।
आशीष गोखले ने डॉक्टरी छोड़ एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा है।
एक्टर पलाश सेन ने एमबीबीएस और एमएस की डिग्री हासिल की है।
इस लिस्ट में इंडियन एक्टर मेयांग चांग का नाम भी शुमार है।
