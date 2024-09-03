इन पाकिस्तानी क्राइम-सस्पेंस फिल्मों को देखने के लिए चाहिए जिगरा
कर्मा के क्राइम सीन्स देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
गुंजल पाकिस्तान की हिट फिल्मों में से एक है।
जावेद इक्बाल: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ सीरियल किलर देख आपको मजा आएगा।
लाल कबूतर का क्राइम और एक्शन आपके रोंगटे खड़े कर देगा।
तेवर पाकिस्तानी इंडस्ट्री की गजब की फिल्म है।
द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट पाकिस्तान की सुपरिहट फिल्म है।
वरना भी इस लिस्ट में है। ये फिल्म माहिरा खान की है।
वार पाकिस्तान की भयंकर क्राइम थ्रिलर फिल्म है।
टक्साली गेट में भी हैरान करने देने वाले क्राइम सीन्स हैं, जो सस्पेंस से भरे हैं।
