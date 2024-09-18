प्लेलिस्ट में जरूर शामिल करें ये टॉप 9 ट्रेडिंग गाने
Bollywood Staff
| Sep 18, 2024
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म स्त्री 2 का गाना 'आज की रात' खूब धमाल मचा रहा है।
फिल्म बैड न्यूज का गाना तौबा तौबा भी लोगों को जुबान पर चढ़ा हुआ है।
हॅारर कॅामेडी मुंज्या का गाना 'तरस नहीं आया तुझको' भी लोगों को पसंद आ रहा है।
महाराज फिल्म का गाना 'हां के हां' लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
ऋतिक और दीपिका की फिल्म फाइटर के सॅान्ग 'शेर खुल गए' पर लोग आज भी खूब थिरकते हैं।
'पठान' का गाना 'बेशरम' में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की केमेस्ट्री देखते ही बनी थी।
गदर 2 का गाना 'चल तेरे इश्क में' को भी लोगों ने खूब पसंद किया।
बी प्राक का एल्बम सॅान्ग 'यार का सताया हुआ है' को भी लोग खूब पसंद करते हैं।
करीना कपूर की फिल्म 'जाने जान' का टाइटल सॉन्ग भी खूब चला।
