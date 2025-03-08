मां बनते ही इन टॉप एक्ट्रेसेस की बदली जिंदगी, बच्चों के लिए...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 08, 2025
आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
आशका गोराडिया ने मां बनने के बाद ग्लैमर दुनिया को अलविदा कह दिया. हालांकि अब वह बिजनेस संभाल रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पंखुरी अवस्थी ने शादी के कई साल बाद जुड़वां बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद इंडस्ट्री छोड़ दी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में एक्ट्रेस दिशा परमार का नाम भी शामिल है, जो बेटी के जन्म से शोज में नहीं दिखीं.
Source:
Bollywoodlife.com
इशिता दत्ता बेटे के जन्म बाद फिल्मों से दूर हैं और जल्द ही वो दोबारा मां बनने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका कक्कड़ ने बेटे रुहान के बाद एक्टिंग को अलविदा कह दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
ये हसीनाएं बच्चों के लिए इंडस्ट्री से दूर और अब इनके लिए इनके बच्चे और फैमिली ही इंपॉर्टेंट हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Sony Liv की धांसू सस्पेंस वाली सीरीज, देख उड़ जाएंगे दिमाग के परखच्चे
अगली वेब स्टोरी देखें.