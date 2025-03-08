मां बनते ही इन टॉप एक्ट्रेसेस की बदली जिंदगी, बच्चों के लिए...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 08, 2025

आज हम आपको उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना करियर दांव पर लगा दिया.

आशका गोराडिया ने मां बनने के बाद ग्लैमर दुनिया को अलविदा कह दिया. हालांकि अब वह बिजनेस संभाल रही हैं.

पंखुरी अवस्थी ने शादी के कई साल बाद जुड़वां बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद इंडस्ट्री छोड़ दी.

इस लिस्ट में एक्ट्रेस दिशा परमार का नाम भी शामिल है, जो बेटी के जन्म से शोज में नहीं दिखीं.

इशिता दत्ता बेटे के जन्म बाद फिल्मों से दूर हैं और जल्द ही वो दोबारा मां बनने वाली हैं.

दीपिका कक्कड़ ने बेटे रुहान के बाद एक्टिंग को अलविदा कह दिया.

ये हसीनाएं बच्चों के लिए इंडस्ट्री से दूर और अब इनके लिए इनके बच्चे और फैमिली ही इंपॉर्टेंट हैं.

