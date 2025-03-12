होली समारोह में जरूर बजाएं भोजपुरी के ये टॉप होली सॉन्ग, मिजाज हो जाएगा रंगीन
Shreya Pandey
| Mar 12, 2025
मनोज तिवारी का गाना ‘सा रा रा रा रंग बरसे’ बहुत शानदार गाना है. इसे आप बजा सकते हैं.
कल्पना पटोवारी का गाना ‘भर फागुन सईयां’ भी जबरदस्त गाना है. यह समारोह को स्पेशल बना देगा.
‘रंग डलला पे काहे भागेलु’ 2019 का सुपरहिट गाना है. इस गाने को खेसारी लाल ने गाया है.
‘जब से चढ़ल बा फागुनवा’ भी माहौल को एकदम मस्त बना देगा. इसमें मोनालिसा और पवन सिंह हैं.
‘बुरा ना मानो होली है’ आज भी लोगों के बीच बहुत फेमस है. यह माहौल को रंगीन बना देगा.
पवन सिंह और पायल देव का गाना ‘कमरिया हिला रही है’ 2020 में हुआ था. उस समय यह बहुत ट्रेंड में था.
‘फलाना बो फरार भईली’ पवन सिंह का ये गाना बहुत वायरल हुआ था. यह एकदम माहौल को रंगीन कर देगा.
