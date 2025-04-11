बॉलीवुड की वो 8 एक्ट्रेसेस, जिन्होंने अपना डेब्यू अमिताभ बच्चन के साथ किया

जया भादुड़ी लीड में पहली बार ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म गुड्डी में नजर आई थीं. ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन सपोर्टिंग एक्टर थे.Source: Bollywoodlife.com
रोमांटिक फिल्म मोहब्बतें तो अपने देखी ही होगी. फिल्म की एक्ट्रेस शमिता शेट्टी की ये पहली फिल्म थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन भी शामिल थे.Source: Bollywoodlife.com
1971 की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म परवाना में एक्ट्रेस योगिता बाली और अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे. एक्ट्रेस की ये पहली फिल्म थी.Source: Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस पूनम पूनम ढिल्लों ने 1978 में यश चोपड़ा की फिल्म त्रिशूल में शशि कपूर की बहन और अमिताभ बच्चन की सौतेली बहन का किरदार निभाया था.Source: Bollywoodlife.com
1969 में आई फिल्म ‘भूवम शोम’ एक्ट्रेस सुहासिनी मुले की पहली फिल्म थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने नैरेटर के रूप में काम किया था.Source: Bollywoodlife.com
टीवी की इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में अपना फिल्मी करियर अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे से की. ये फिल्म 2021 में आई थी.Source: Bollywoodlife.com
2007 में आई फिल्म निशब्द में अमिताभ बच्चन ने एक्ट्रेस जिआ खान के साथ रोमांस भी किया था. ये एक्ट्रेस की पहली फिल्म थी.Source: Bollywoodlife.com
इंडियन-जर्मन एक्ट्रेस आयशा कपूर ने भी अपने करियर की शुरुआत अमिताभ बच्चन के साथ की. 2005 में आई फिल्म ब्लैक में आयशा ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!