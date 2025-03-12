पार्टनर के साथ देख डालें ये रोमांटिक जापानी एनीमे, रोमांस देख आप भी हो जाएंगे खुश
Shreya Pandey
| Mar 12, 2025
'योर नेम' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसकी कहानी स्कूल स्टूडेंट्स पर आधारित है.
'योर लाई इन अप्रैल' में एक पियानो बजाने वाले लड़के की कहानी है. यह भी बहुत शानदार है.
'टोराडोरा' को आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. दोनों की लव स्टोरी बहुत शानदार होती है.
'क्लैनाड' को भी आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं. इसकी कहानी स्कूल लव स्टोरी पर आधारित है.
'5 सेंटीमीटर प्रति सेकड' को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. इसकी लव स्टोरी भी आपको पसंद आएगी.
'माई लव स्टोरी' भी बहुत शानदार एनीमे है. इसे भी आप अपने पार्टनर के साथ देख सकते हैं.
ए साइन ऑफ अफेक्शन' में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है. इनकी लव स्टोरी बहुत कमाल की है.
