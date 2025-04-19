2025 में इन मूवीज ने ली धांसू ओपनिंग, 'केसरी 2' का रहा ऐसा हाल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 19, 2025
अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' ने ओपनिंग डे पर 15.30 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' ने ओपनिंग डे पर 27.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल की फिल्म 'जाट' ने ओपनिंग डे पर 9.62 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने पहले दिन 33.10 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' ने ओपनिंग डे पर 7.84 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर की फिल्म 'देवा' ने फर्स्ट डे 5.78 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जॉन अब्राहम की फिल्म 'द डिप्लोमैट' ने ओपनिंग डे पर 4.03 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में तुलसी का पति बनेगा 'अनुपमा' का ये सितारा, TRP में आएगा...
अगली वेब स्टोरी देखें.