दिमाग में दम है तो सुलझाओ इन फिल्मों-वेब सीरीज का रहस्य
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 08, 2024
वेब सीरीज 'अफसोस' प्राइम वीडियो पर काफी पसंद की गई।
फिल्म 'बदला' नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
फिल्म 'कटपुतली' हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं।
नेटफ्लिक्स पर फिल्म 'जाने जान' ने लोगों को हिलाकर रख दिया।
फिल्म 'तलवार' हॉटस्टार पर काफी पॉपुलर हुई।
हॉटस्टार पर फिल्म 'अगली' ने लोगों का ध्यान खींचा।
वेब सीरीज 'असुर' जियो सिनेमा पर देख सकते हैं।
वेब सीरीज 'कोड एम' जियो सिनेमा पर देखी जा सकती है।
नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज 'कोहरा' देखकर लोगों के होश उड़ गए थे।
प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज 'द लास्ट ऑवर' स्ट्रीम की जा सकती है।
