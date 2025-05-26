Tripti Dimri Photoshoot: तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस अवतार, प्रभास संग 'स्पिरिट' में मचाएंगी धमाल! दीपिका को किया रिप्लेस
Masummba Chaurasia
| May 25, 2025
बॉलीवुड में इन दिनों तृप्ति डिमरी का जलवा सातवें आसमान पर हैं.
इस बीच दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर तृप्ति के हाथ बड़ा प्रोजेक्ट लगा है.
प्रभास के साथ 'स्पिरिट' में तृप्ति डिमरी लीड रोल में नजर आने वालीं हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर उनका बोल्ड फोटोशूट वायरल हो रहा है.
जिसमें वो वाइन कलर की स्लीवलेस बॉडीकॉन थाई-हाई स्लिट की सैटिन ड्रेस पहने नजर आ रहीं हैं.
एक्ट्रेस की इस तस्वीर पर अबतक हजारों लाइक्स आ चुके हैं, जिस पर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.
फिल्म 'एनिमल' में जबरदस्त बोल्ड लुक और खूबसूरत स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का दिल जीतने वाली तृप्ति डिमरी सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं.
पैपराजी उनके फोटो और वीडियो के लिए लाइन लगाए रहते हैं, और सोशल मीडिया पर आते ही इनके वीडियोज और फोटोज चंद मिंटों में वायरल हो जाते हैं.
अब filmygyan पर शेयर किया गए उनके बोल्ड और ग्लैमरस फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है.
