भारी हंगामे के बीच तृप्ति डिमरी ने दिखाए अपने तेवर
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 03, 2024
एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अपनी अपकमिंग फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' के प्रमोशन में बिजी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बीते दिन तृप्ति डिमरी को लेकर जयपुर में लोगों के बीच गुस्सा देखने को मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
जयपुर के लोगों ने दावा किया कि तृप्ति डिमरी ने पैसे लिए लेकिन ईवेंट में शामिल नहीं हुईं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, जयपुर में महिलाओं ने तृप्ति डिमरी के पोस्टर पर भी रंग लगाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में तृप्ति डिमरी का लुक देखते ही बन रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी ने ब्लू और ब्लैक में सिंपल लहंगा पहना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने इस ऑउटफिट के साथ तृप्ति डिमरी ने सिल्वर ज्वेलरी कैरी किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लुक को तृप्ति ने न्यूड मेकअप और ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 6 बॉलीवुड स्टार्स ने खोले अपने बेडरूम सीक्रेट्स, मचा हंगामा
अगली वेब स्टोरी देखें.