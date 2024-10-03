भारी हंगामे के बीच तृप्ति डिमरी ने दिखाए अपने तेवर

Ankita Kumari | Oct 03, 2024

एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी अपनी अपकमिंग फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' के प्रमोशन में बिजी हैं.

बीते दिन तृप्ति डिमरी को लेकर जयपुर में लोगों के बीच गुस्सा देखने को मिला.

जयपुर के लोगों ने दावा किया कि तृप्ति डिमरी ने पैसे लिए लेकिन ईवेंट में शामिल नहीं हुईं.

बता दें, जयपुर में महिलाओं ने तृप्ति डिमरी के पोस्टर पर भी रंग लगाया था.

इसी बीच तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज शेयर की है.

फोटोज में तृप्ति डिमरी का लुक देखते ही बन रहा है.

तृप्ति डिमरी ने ब्लू और ब्लैक में सिंपल लहंगा पहना हुआ है.

अपने इस ऑउटफिट के साथ तृप्ति डिमरी ने सिल्वर ज्वेलरी कैरी किया है.

इस लुक को तृप्ति ने न्यूड मेकअप और ओपन हेयर के साथ कंप्लीट किया है.

