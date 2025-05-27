तृप्ति डिमरी इन मूवीज में मचाएंगी धमाल, देखने के लिए बेताब हैं फैंस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 27, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बना ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी ने अपने छोटे से एक्टिंग करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी को अब साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में कास्ट कर लिया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'स्पिरिट' के अलावा तृप्ति डिमरी की पाइपलाइन में कुछ और फिल्में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी फिल्म 'धड़क 2' में बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर की फिल्म 'अर्जुन उस्तरा' में तृप्ति डिमरी काम करती दिखाई देंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
तृप्ति डिमरी पिछली बार साल 2023 में आई फिल्म 'भूल भुलैया 3' में नजर आई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 49 की उम्र में शिल्पा शेट्टी ने दिखाई किलर अदाएं, सिजलिंग पोज पर बोले फैंस- 'सबसे हॉट'
अगली वेब स्टोरी देखें.