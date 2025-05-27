तृप्ति डिमरी इन मूवीज में मचाएंगी धमाल, देखने के लिए बेताब हैं फैंस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 27, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अच्छी पहचान बना ली है.

तृप्ति डिमरी ने अपने छोटे से एक्टिंग करियर में कई बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया है.

तृप्ति डिमरी को अब साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म 'स्पिरिट' में कास्ट कर लिया गया है.

फिल्म 'स्पिरिट' के अलावा तृप्ति डिमरी की पाइपलाइन में कुछ और फिल्में हैं.

तृप्ति डिमरी फिल्म 'धड़क 2' में बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ नजर आएंगी.

शाहिद कपूर की फिल्म 'अर्जुन उस्तरा' में तृप्ति डिमरी काम करती दिखाई देंगी.

तृप्ति डिमरी पिछली बार साल 2023 में आई फिल्म 'भूल भुलैया 3' में नजर आई थीं.

