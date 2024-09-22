'तुम्बाड' ने री-रिलीज में तोड़ा अपने लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड
Pratibha Gaur
| Sep 22, 2024
सोहम शाह की फिल्म 'तुम्बाड' साल 2018 में रिलीज हुई थी।
उस दौरान फिल्म ने 12.44 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
लेकिन अब हाल ही में 'तुम्बाड' दोबारा रिलीज हुई है।
और इस फिल्म ने री-रिलीज में अपने लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
इस फिल्म ने री-रिलीज में 18.98 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।
बता दें 'तुम्बाड' 13 सितंबर को दोबारा रिलीज हुई थी।
इस फिल्म में एक्टर सोहम शाह ने लीड रोल निभाया था।
बता दें कि यह हॉरर फिल्म लोगों को काफी पसंद आ रही है।
इस फिल्म में 'हस्तर' नाम के एक राक्षस की कहानी दिखाई गई है।
