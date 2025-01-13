'चिंता दूर...', TV एक्टर सिद्धार्थ निगम ने किया महाकुंभ स्नान

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 13, 2025

प्रयागराज में शुरू हुए महाकुंभ में TV एक्टर सिद्धार्थ निगम ने भी महास्नान किया

एक्टर सिद्धार्थ ने स्नान की तस्वीरें पोस्ट की, जिसमें उनके साथ उनकी मम्मी भी थी

प्रयागराज में जन्में सिद्धार्थ निगम ने संगम में डुबकी लगाई

एक्टर ने बताया कि संगम में स्नान कर उन्होंने अध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया

उन्होंने कहा कि संगम में डुबकी लगाकर उन्हें शांति और कृतज्ञता का एहसास हुआ

एक्टर ने कहा कि ये सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक रास्ता है

उन्होंने इसे खुद को ईश्वर से जोड़ने वाला बताया, कहा कि 'यह सुंदर और अद्भुत' है

सिद्धार्थ TV इंडस्ट्री के नामी एक्टर हैं, उनको 'चक्रवर्ती सम्राट अशोक' शो में देखा जा चुका है

