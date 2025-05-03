व्हाइट लहंगे में परी बनी नजर आईं आरती सिंह, स्टाइलिश अंदाज पर फिदा हुए फैंस, बोले- 'प्यारी...'

अक्सर वह अपने फैंस के साथ कुछ न कुछ साझा करती रहती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस के होश उड़ा दिए हैं. Source: Bollywoodlife.com