व्हाइट लहंगे में परी बनी नजर आईं आरती सिंह, स्टाइलिश अंदाज पर फिदा हुए फैंस, बोले- 'प्यारी...'
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 03, 2025
बॉलीवुड एक्टर की भांजी और टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह भले ही अब पर्दे पर नजर न आती हों, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
अक्सर वह अपने फैंस के साथ कुछ न कुछ साझा करती रहती हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस के होश उड़ा दिए हैं.
आरती सिंह ने अब व्हाइट लहंगे में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह किसी मॉडर्न स्नो व्हाइट की तरह बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.
फोटोज शेयर करने के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'स्नो व्हाइट', जिससे उनके लुक को परियों जैसी फीलिंग मिल गई.
फैंस आरती की इन नई तस्वीरों पर लगातार कमेंट कर उनकी तारीफ कर रहे हैं. एक ने उन्हें 'क्वीन' कहा.
तो दूसरे ने उन्हें 'प्यारी सी डॉल' कहा और ऐसे ही तमाम यूजर्स एक्ट्रेस की तारीफ में कमेंट कर रहे हैं.
आरती ने अपने करियर के दौरान 'थोड़ा है बस थोड़े की जरूरत है', 'परिचय' और 'वारिस' जैसे हिट शोज में काम किया है.
एक साल पहले अप्रैल में आरती सिंह ने दीपक चौहान से शादी रचाई थी, जो अब एक खुशहाल कपल बन चुके हैं.
आरती सिंह इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं और हर बार नए ट्रेंड के साथ अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींचती हैं.
उनका यह लेटेस्ट लहंगा लुक वेडिंग सीजन के लिए भी एक परफेक्ट ब्राइडल इंस्पिरेशन बन गया है.
